Росстат отметил снижение доли прибыльных хозяйств в АПК в январе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства - растениеводстве и животноводстве - в январе этого года снизилась до 79,2% с 80,6% годом ранее, убыточных - увеличилась до 20,8% с 19,4% соответственно, сообщил Росстат.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств выросла до 62,4% с 58% годом ранее, убыточных - соответственно снизилась до 37,6% с 42%.

В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств составила 77,3% против 78% год назад, убыточных - 22,7% против 22%.

В производстве продуктов питания с прибылью завершили январь 75,9% предприятий (78% годом ранее), с убытками - 24,1% (22%), в производстве напитков доля прибыльных снизилась до 64,7% с 65,8%, убыточных - выросла до 35,3% с 34,2% соответственно.

Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве в январе составила 67 млрд рублей, что на 41,8% больше, чем в январе 2023 года, убыток вырос на 39,4%, до 13,2 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях вырос на 42,4%, до 53,8 млрд рублей.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

Прибыль рыболовства и рыбоводства в январе увеличилась на 27,2%, до 15,8 млрд рублей, убыток снизился на 6,9%, до 3,6 млрд рублей. Сальдированный результат увеличился на 42,5%, до 12,2 млрд рублей.

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в январе составила 85 млрд рублей, что на 41% больше, чем годом ранее, убыток - 17,2 млрд рублей (на 21,3% больше). Сальдированный финансовый результат вырос на 47,1%, до 67,8 млрд рублей.