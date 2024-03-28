Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

Мишустин проведет встречи с представителями "Справедливой России" и "Единой России"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В ходе подготовки к ежегодному отчёту в Государственной Думе 28 марта премьер РФ Михаил Мишустин встретится с руководящим составом, а также представителями фракций политических партий "Справедливая Россия" и "Единая Россия", сообщает пресс-служба правительства.

"Консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие Правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - отмечается в сообщении.

Единая Россия Михаил Мишустин Справедливая Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

В ОНК Москвы опровергли сообщения о смерти кого-либо из фигурантов дела Crocus

Что произошло за день: среда, 27 марта

Нападение на Crocus City Hall

МЧС назвало имена 143 погибших в Crocus City Hall

Самолет Emirates в "Домодедово" был поврежден в ДТП с автомобилем с питьевой водой

Басманный суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину до 26 мая

Басманный суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину до 26 мая

Суд взыскал в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

Минпромторг РФ предложил продлить квоты на экспорт удобрений до 30 ноября

Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%

Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%

Самолет Emirates отстранен от полета после повреждения в аэропорту "Домодедово"

Нападение на Crocus City Hall

В СК поступило 143 заявления о без вести пропавших при терактe в Crocus City Hall

В СК поступило 143 заявления о без вести пропавших при терактe в Crocus City Hall
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });