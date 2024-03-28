Мишустин проведет встречи с представителями "Справедливой России" и "Единой России"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В ходе подготовки к ежегодному отчёту в Государственной Думе 28 марта премьер РФ Михаил Мишустин встретится с руководящим составом, а также представителями фракций политических партий "Справедливая Россия" и "Единая Россия", сообщает пресс-служба правительства.

"Консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие Правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - отмечается в сообщении.