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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

ВС РФ вывели на учения в Сибири еще один полк с "Ярсами"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в ходе учений на маршруты патрулирования выведен еще один полк с мобильными комплексами "Ярс" Иркутской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

"Очередной ракетный полк ПГРК (подвижные грунтовые ракетные комплексы) "Ярс" выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша", - говорится в сообщении Минобороны РФ, которое в четверг опубликовало кадры вывода мобильных комплексов.

"В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетным полком ПГРК "Ярс" будет отработано более 20 задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности", - сказано в сообщении.

По словам военных, полку предстоит освоить новые районы патрулирования.

22 марта Минобороны России сообщило, что РВСН проведут учения в трёх регионах России.

"В Йошкар-Олинском (Республика Марий Эл), Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", - сказано в сообщении.

25 марта Минобороны РФ сообщило, что учения с мобильными комплексами "Ярс" пройдут в рамках контрольной комплексной проверки Иркутской дивизии РВСН.

27 марта министерство заявило о выходе в рамках учений на маршруты патрулирования полка с "Ярсами".

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Алтайский край Барнаул Марий Эл Иркутск ВС РФ
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