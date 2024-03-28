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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:11

Депутаты бурятского парламента решили отказаться от прямых выборов мэра Улан-Удэ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Заксобрания (Народного Хурала) Бурятии в четверг приняли решение об отказе от прямых выборов мэра Улан-Удэ, теперь кандидатуры будут выноситься на рассмотрение городского совета депутатов, сообщает законодательный орган республики.

"Изменено положение, согласно которому мэр Улан-Удэ избирается на муниципальных выборах. Вместо этого избираться он будет представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса", - говорится в сообщении.

Теперь желающие стать мэром должны будут подавать документы в конкурсную комиссию. В дальнейшем одобренная кандидатура выносится на голосование в Улан-Удэнский городской совет.

Из 21 муниципального района и двух городских округов Бурятии (Улан-Удэ и Северобайкальск) 17 используют систему избрания главы по конкурсу. С переходом Улан-Удэ на конкурсную модель прямые выборы мэров остаются в Кабанском, Бичурском, Селенгинском, Кяхтинском и Окинском районах республики.

Улан-Удэ Бурятия
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