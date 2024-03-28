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Минобороны РФ сообщило об освоении "Ярсами" новых районов патрулирования

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Новые районы боевого патрулирования осваивают полки, оснащённые мобильными стратегическими ракетными комплексами "Ярс", в ходе командно-штабных учений (КШУ) с Иркутской дивизией Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает министерство обороны РФ в четверг.

"В ходе КШУ с Иркутским соединением РВСН полки, оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "масштабные учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки".

"Выполнение практических задач осуществлялось с использованием различных вариантов, что позволило гарантированно доводить приказы (сигналы) до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учётом сложной помеховой обстановки", - отмечено в сообщении.

В общей сложности в КШУ "задействовано более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники", - информирует Минобороны России.

Ведомство опубликовало видеокадры нескольких ПГРК "Ярс" на марше в лесистой заснеженной местности.

22 марта министерство обороны РФ сообщило, что РВСН проведут учения в трёх регионах России.

"В Йошкар-Олинском (Республика Марий Эл), Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы КШУ, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", - говорилось в сообщении.

25 марта Минобороны России сообщало, что учения с мобильными комплексами "Ярс" пройдут в рамках контрольной комплексной проверки Иркутской дивизии РВСН. 27 марта ведомство заявило о выходе в рамках учений полка с "Ярсами" на маршруты патрулирования.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил России. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

РВСН Ярс Минобороны
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