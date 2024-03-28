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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Глава Россельхознадзора заявил о последствиях для рынка ЕС от ограничений поставок зерна РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Введение ЕС заградительных пошлин на поставки российской пшеницы в первую очередь ударит по европейскому рынку и может привести к потере мощностей по перевалке зерна, заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, комментируя планы ЕС ввести пошлину на импорт пшеницы из РФ в 95 евро за тонну.

"В первую очередь это ударит по их рынку. Та пшеница твёрдых сортов, которая у нас производится, это для их переработки. Это Италия, Испания в первую очередь. Она крайне необходима, - сказал он. - Конечно, они могут найти где-то в другом месте, но это будет дороже. Наше зерно дешевле".

Поэтому, отметил Данкверт, то, что они делают, напоминает принцип - "навредим маме - отморозим себе уши".

По его словам, для РФ не является проблемой направить на другие рынки те 2,5-3 млн тонн зерна, которые экспортировались в ЕС. "Проблемой для них является то, что они автоматом могут потерять мощности портовые . Они потеряли мощности по удобрениям, потеряют мощности портовые и по зерну", - сказал он, отметив вместе с тем, что в РФ заработал новый зерновой порт в Ленинградской области. "Начал поставки, и очень активно", - отметил глава службы.

"У нас страха нет. И то, что касается рынков, мы всегда шли - и при импорте, и при экспорте - на их диверсификацию. Мы эффективно работаем по другим направлениям совершенно свободно. И нам выгодна сегодня та диверсификация рынков, которую нас заставили делать", - подчеркнул он.

По его словам, РФ сейчас важно наращивать посевы тех культур, которые пользуются спросом, к примеру сои и кукурузы. Дальневосточные регионы очень перспективны в этом отношении, считает Данкверт.

Россельхознадзор Сергей Данкверт
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