Топ-менеджера "Росатома" Сахарова арестовали по делу о взяточничестве

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Сахарова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 мая", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Сахарову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), пояснили в суде.

Согласно картотеке Басманного суда, в четверг в суд также поступило ходатайство об аресте "Кокосадзе Э.Л.". Речь может идти об Элгудже Кокосадзе - генеральном директоре государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой". Ему, следует из данных суда, вменяется дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Сахаров входит в правление и занимает пост вице-президента Российского союза строителей (РСС) по инжинирингу и взаимодействию с международным экспертным сообществом, указано на сайте организации. Там же отмечается, что он занимает пост директора по капитальным вложениям "Росатома" с 2010 года.

Комментариями следствия и защиты Сахарова по ситуации "Интерфакс" пока на располагает.