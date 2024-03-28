Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и согласовал соответствующие правила информационной системы кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Интерфакс" направил запрос в Тинькофф банк.

До этого в реестре ЦБ было 10 операторов информационных систем по выпуску ЦФА, в том числе платформа "Атомайз", среди инвесторов которой бенефициар Тинькофф банка - группа "Интеррос" Владимира Потанина.

Тинькофф банк по итогам 2023 года занимал 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Тинькофф банк ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Мурашко сообщил, что из больниц выписали 90 пострадавших при теракте в Crocus

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге будет продлен после 1 апреля

РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

"Алкогольная группа Кристалл" в январе-феврале увеличила выручку на 39% до 496 млн руб

Нефть Brent подорожала до $85,76 за баррель

"АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

"АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

Суд взыскал в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

Минпромторг РФ предложил продлить квоты на экспорт удобрений до 30 ноября

Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%

Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });