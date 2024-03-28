ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и согласовал соответствующие правила информационной системы кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Интерфакс" направил запрос в Тинькофф банк.

До этого в реестре ЦБ было 10 операторов информационных систем по выпуску ЦФА, в том числе платформа "Атомайз", среди инвесторов которой бенефициар Тинькофф банка - группа "Интеррос" Владимира Потанина.

Тинькофф банк по итогам 2023 года занимал 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".