Три человека пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Белая Березка Трубчевского района.

"В результате (...) атаки двое жителей получили легкие ранения.‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Богомаз добавил, что частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение, нарушено энергоснабжение.

Глава региона также сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи в Стародубском муниципальном округе.

"В результате (...) атаки один подросток получил ранение. В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Богомаз добавил, что в результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, нарушено энергоснабжение.