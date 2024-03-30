Минобороны РФ заявило об одном массированном и 57 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение недели с 23 по 30 марта нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

Удары наносились, в том числе, гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал". В Минобороны РФ заявили, что поражены были предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. В мае прошлого года российские военные заявили, что ударом комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot. По официальным данным, "Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Министерство обороны России сообщило об ударе двумя ракетами оперативно-тактического комплекса "И‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​скандер" по подразделениям 32-ой механизированной бригады армии Украины в Харьковской области.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган", а также 1208 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в субботнем сообщении Минобороны РФ.

Согласно сообщению, ракетные войска, артиллерия и дроны группировок войск за неделю уничтожили че‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​тыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе, MARS II, Vampire и "Град", пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, 18 станций радиоэлектронной борьбы "Нота", "Анклав-Н" и "Буковель-АД".

"В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих", - заявили в министерстве обороны.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 773 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 381 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.