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В Геленджике шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и легкового авто

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Геленджике, пострадали пассажиры, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 17:30 поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного транспорта на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновская. Предварительно установлено, что водитель легкового авт‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​омобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с "Газелью", которая перевозила пассажиров по городскому маршруту. Пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие - пассажиры маршрутки, они были госпитализированы.

В пресс-службе администрации города уточнили, что маршрутка от удара перевернулась.

Геленджик
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