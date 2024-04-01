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Песков объяснил приезд Путина в Кремль вечером в воскресенье

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин приехал в Кремль вечером в воскресенье.

По его словам, президент "действительно иногда так делает". Когда этого требует график, Путин "предпочитает приезжать вечером, когда не такое напряженное движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик" для автомобилистов, объяснил Песков.

1 апреля в понедельник президент примет врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, кроме того. в понедельник у президента "обычные рабочие встречи, внутренние совещания", "каких-то крупных мероприятий сегодня нет", добавил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков Кремль
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