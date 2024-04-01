В Екатеринбурге возник крупный пожар на промышленной площадке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-служба МЧС РФ сообщила в понедельник о пожаре на территории промышленной площадки в Екатеринбурге.

Пресс-служба регионального управления МЧС заявила, что огонь охватил кровлю цеха на территории промплощадки на улице Машиностроителей. Информации о пострадавших пока не поступало.

"По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

К ликвидации возгорания привлечены 52 человека и 17 единиц техники.