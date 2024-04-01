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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

Минобороны РФ сообщило об ударе по иностранным наемникам ВСУ в районе Харькова

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников вооруженных сил Украины в районе Харькова.

"Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", - сообщило Минобороны РФ в понедельник.

30 марта Минобороны РФ сообщало об ударе в Харьковской области ракетами комплекса "Искандер" по подразделениям 32-й механизированной бригады армии Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина Харьков Минобороны
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