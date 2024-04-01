В РФ засекретили информацию о госзакупках 144 видов товаров, работ и услуг

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ запретило размещать на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок информацию о госзакупках 144 видов товаров, работ и услуг. Соответствующее правительственное распоряжение (№744-р) опубликовано на портале правовой информации.

Теперь на сайте ЕИС не должна размещаться информация о госзакупках различных газов (азот, ксенон, криптон и пр.), различных смазочных материалов, комплектующих для компьютерной техники и коммуникационного оборудования, собственно коммутаторов и маршрутизаторов, различной измерительной аппаратуры, электродвигателей генераторов и трансформаторов, летательных и космических аппаратов.

Также под запрет попала информация о закупках услуг и работ по техобслуживанию аппаратуры, устройств и механизмов различного назначения, услуг по перевозке грузов различными видами транспорта, по аренде транспортных средств, услуг спутниковой связи (включая спутниковый доступ в интернет), услуг некоторых видов страхования, услуг по разработке ПО (включая софт для создания веб-сайтов, СУБД), услуг по разработке и использованию средств информационной безопасности.

Кроме того, на сайте ЕИС не должна размещаться информация о закупках товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения гособоронзаказа, а также о закупках, так или иначе связанных с деятельностью госкорпорации "Роскосмос" и ее структурных подразделений.