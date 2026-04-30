Полностью ликвидирован пожар на НПЗ в Туапсе, возникший после атаки БПЛА

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который в ночь на вторник был атакован БПЛА, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников. Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа", - написал Кондратьев в мессенджере Мах.

Он отметил, что после ликвидации пожара специалисты займутся ликвидацией последствий ЧС в самом городе.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Сообщалось, что из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 60 человек, включая 9 детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.

Утром в среду пожар был локализован, а уже вечером ликвидировано открытое горение. Также оперштаб Краснодарского края в среду сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

Вениамин Кондратьев Туапсе Краснодарский край
