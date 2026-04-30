Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников ЕГЭ-2026, если сработает металлоискатель, учащегося необходимо попросить добровольно сдать личные предметы; в случае отказа на экзамен такой выпускник не допускается.

"Не допускается досмотр участников экзаменов. Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя, в помещение (место) для хранения личных вещей участников экзаменов или сопровождающему", - говорится в методических рекомендациях Рособорнадзора по подготовке к проведению экзаменов в 2026 году.

В случае, если при проходе участника экзамена через рамку сработает металлоискатель, нужно разъяснить участнику экзамена, что в соответствии с порядком проведения экзамена участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участника экзамена следует попросить пройти в помещение для хранения личных вещей и оставить запрещенный предмет там.

Если участник экзамена отказывается сдать запрещенный предмет, он на экзамен не допускается. Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в резервные сроки участник экзамена может быть допущен только по решению председателя комиссии.