Директор рудника в Бурятии задержан в рамках расследования дела о гибели работников

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Директор рудника "Ирокинда" (группа "Z.Голд") задержан в рамках уголовного дела о гибели и ранении людей из-за схода двух лавин, сообщает СК РФ.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

По данным следствия, 24 апреля возле рудника "Ирокинда" со склона горы на промышленную площадку сошла лавина. Два работника предприятия получили травмы.

"Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля на промышленную площадку для ее расчистки и устранения последствий схода снежных масс директором рудника были направлены девять работников предприятия. При производстве работ в указанном месте на людей сошла вторая лавина", - отметили в СК.

Как сообщалось, из девяти человек выжить удалось только трем.