Сбой в работе соцсети "ВКонтакте" устранен

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сбой в работе соцсети "ВКонтакте", вызванный проблемами в работе её инфраструктуры, устранен, сообщает Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

"По информации на 21:35, работа социальной сети восстановлена", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦМУ ССОП сообщили, что с 20:55 зафиксировали на своем сервисе "Мониторинг сбоев" рост сообщений пользователей о массовом сбое в работе "ВКонтакте", причина которого - "сбой на инфраструктуре "ВКонтакте".

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра в рамках реализации законодательства о суверенном рунете.