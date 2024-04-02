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К отчету правительства в Госдуму поступило около 14 тысяч обращений граждан

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в процессе подготовки к отчету премьер-министра РФ Михаила Мишустина поступило большое число обращений граждан.

"Поступило порядка 14 тысяч обращений, люди знают, что Дума готовится к отчету правительства. 309 вопросов уже в письменном виде депутаты направили в правительство", - сказал Володин во вторник на встрече с Мишустиным.

Он считает, что "важно вместе уже по ним выработать решения". "Надо отметить, есть ключевые темы. Они, причем, показывают, насколько где-то мы работаем эффективно, а где недостаточно. Или видим, насколько проседает региональной уровень власти", - сказал председатель Госдумы.

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По его словам, много вопросов задают по теме жилищно-коммунального хозяйства. "С одной стороны, это региональные полномочия, с другой стороны, мы видим, по-разному справляются регионы с ними, поэтому, конечно, нам важно сейчас выработать решения, которых позволят, с одной стороны, помочь регионам, с другой стороны, создать возможности дополнительные для решения проблем наших граждан", - сказал Володин.

Также часто возникал вопрос кадров в здравоохранении, вернее, их дефицит, сообщил председатель Думы.

"Мы живём настоящим днём, и, конечно, хотели бы в будущее взглянуть для того, чтобы решались многие вопросы, поэтому разговор, наверняка, коснется не только итогов, но и сегодняшнего дня, но и также перспектив на будущее", - сказал Володин.

Он также отметил, что в ходе подготовки к отчету "министры, буквально, более месяца жили в Государственной думе, встречались в профильных комитетах, вы встречались с фракциями, это многое дало".

Российское правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля.

Госдума Вячеслав Володин Михаил Мишустин
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