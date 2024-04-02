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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Шойгу заявил, что новобранцев весеннего призыва не привлекут к СВО

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Новобранцев весенней призывной кампании не будут привлекать к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"В свою очередь военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства", - заявил он.

Министр обороны сообщил, что в соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек.

"Большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что во всех регионах РФ сформировано 2646 призывных комиссий, призывная кампания будет проходить в сроки, предусмотренные российским законодательством.

Сергей Шойгу СВО Украина Минобороны
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