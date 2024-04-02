Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы терактов в России должны понимать, что терроризм является обоюдоострым оружием, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Те, кто применяют это оружие, а это оружие, которое применяется против России, должны понимать, что оно обоюдно острое", - сказал Путин во вторник на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

"Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния (теракта в Crocus City Hall). Мы, безусловно, до них доберемся", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что заказы преступлений за деньги не единичны. "В этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, руководствуясь не религиозными, не политическими соображениями, а только финансовыми. Любая информация легко покупается и продается. До конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся", - заявил Путин.