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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Думским комиссиям разрешили обращаться за разъяснениями в КС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума изменила собственный регламент, который теперь предусматривает право палаты обращаться с ходатайствами о разъяснении постановлений и заключений Конституционного суда России по предложению комиссий Госдумы, а не только фракций и комитетов, как сейчас.

Также, согласно поправкам, Госдума сможет быть учредителем СМИ.

Также предусматривается возможность для комитетов Думы определять или изменять своим решением краткое пояснение к законопроекту и проекту постановления палаты в случае необходимости.

Также в регламент вносится положение, по которому при открытии сессии Госдумы перед обсуждением проекта порядка работы Думы и при закрытии сессии после рассмотрения вопросов порядка работы палаты исполняется Государственный гимн России.

Госдума Конституционный суд
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