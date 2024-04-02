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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Путин считает, что недоброжелатели России желают реванша за неудачи Гитлера и Наполеона

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Геополитические недоброжелатели России хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера и пытаются сохранить свою гегемонию за российский счет, но им это не удастся, заявил на коллегии МВД президент РФ Владимир Путин.

"Россия, как известно, находится в сложном периоде своей истории. Это всем понятно. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, доразвалить ее ядро, Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам", - сказал он.

"Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался", - отметил президент.

По словам Путина, "кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет России".

"Сделать это в том числе за счет России после ее возможного дробления. Видимо, кто-то посчитал нашу страну слабым звеном. Ошибаются. Многие уже поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет. Никому не удастся это сделать", - сказал президент.

Владимир Путин МВД СССР Наполеон Гитлер
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