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Ограничение пребывания иностранцев в РФ до 90 дней в год не коснется получивших ВНЖ

Оно также не будет распространяться на заключивших трудовой договор, заявили в МВД РФ

Ограничение пребывания иностранцев в РФ до 90 дней в год не коснется получивших ВНЖ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ограничение на временное пребывание для иностранцев в РФ сроком до 90 дней в год не будет иметь силы в случае получения гражданами вида на жительство, патента или разрешения на работу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора, подтверждающих продление ему срока временного пребывания в России", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Так она пояснила причины сокращения вдвое срока пребывания иностранных граждан в России без получения документов для проживания, учебы или работы, содержащиеся в новом законопроекте министерства.

Волк отметила, что данные меры приняты "в целях обеспечения безопасности".

1 апреля в МВД сообщили о передаче в правительство законопроекта, предусматривающего ужесточение миграционного законодательства. Среди новелл документа было сокращение срока временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы до 90 суток суммарно в течение календарного года. В настоящее время этот срок составляет 90 суток в течение периода в 180 суток.

Ирина Волк МВД РФ
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