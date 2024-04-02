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Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал коренным образом изменить подход к миграционной политике и предложил правоохранительным органам совместно с другими компетентными структурами проработать эти вопросы.

"Нам нужно глубоко, кардинально изменить подходы к миграционной политике, обновить подходы к миграционной политике. Прошу министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать", - сказал глава государства на расширенной коллегии МВД РФ.

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По его словам, "нужно представить перечень первоочередных решений". "Прежде всего необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь и сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России", - отметил Путин.

Президент особо подчеркнул, что иностранцы, которые приезжают в Россию для работы или в иных целях, должны уважать традиции и историю россиян.

"Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю, - он должен быть решающим", - добавил президент.

Между тем, отметил Путин, в ныне действующей миграционной системе имеются недостатки, которые позволяют лицам с преступным прошлым беспрепятственно получать патенты на работу, а затем и гражданство, "даже не зная элементарно русского языка".

"Здесь необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, - судя по всему, они недостаточны, они не позволяют в полном объеме купировать рецидивы незаконной миграции", - сказал глава государства.

При этом, добавил он, зачастую иностранцы русского происхождения "гражданство не могут получить годами".

Владимир Путин
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