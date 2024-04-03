Минобороны РФ заявило о росте числа желающих заключить контракты для участия в СВО

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Более 100 тыс. человек заключили с начала года контракты на службу в Вооруженных силах РФ, растет число желающих участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны РФ в среду.

"С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступило уже более 100 тыс. человек", - говорится в сообщении министерства.

"За последние полторы недели в пунктах отбора на военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации фиксируется существенный рост числа желающих заключить контракты с Минобороны России, чтобы принять участие в специальной военной операции", - сказано в сообщении.

"Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек для поступления на военную службу. Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч граждан", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, число желающих поступить на военную службу по контракту существенно увеличилось в Москве и других российских городах.

"В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", - говорится в сообщении Минобороны.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца года будут сформированы две общевойсковые армии, а также 14 новых дивизий и 16 бригад.