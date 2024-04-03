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Володин призвал Мурашко контролировать качество подготовки медицинских кадров

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко должен участвовать в контроле за качеством медицинского образования, а иначе будет "пожинать следствие".

"У нас даже есть медицинский факультет в МГИМО. Вы вдумайтесь. Наверное, международники-врачи тоже нужны. Вот только у нас почему-то дефицит огромный кадров, не хватает 30 тысяч врачей, а все больше и больше факультетов", - сказал Володин в ходе заслушивания в среду в Госдуме отчета главы правительства Михаила Мишустина.

Он считает, что, "наверное, министр высшей школы должен задуматься, что все-таки здесь важно не количественная сторона, а именно качество подготовки специалистов".

Володин отметил, что Мурашко, "наверное, в силу своей природной скромности и его качеств, не борется за этот вопрос, а завтра он будет пожинать следствие".

"Здесь должен быть человек, у которого должна быть для всех понятная фамилия, имя, отчество, кто отвечает за качество здравоохранения. А то получается так, что министр здравоохранения отвечает за качество здравоохранения, а факультеты открывают другие министры, но при этом кто потом будет выпускаться? Нас это заботит", - сказал председатель Госдумы.

Володин также отметил, что "буквально через месяц" нижняя палата парламента будет формировать правительство, и поэтому разговор в среду с премьером - "хорошая основа для того, чтобы проанализировав сделанное, в том числе, потом принять решение".

Вячеслав Володин Михаил Мурашко Госдума Минздрав РФ
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