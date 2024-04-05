В Белгородской области за сутки из-за обстрелов были повреждены восемь домов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрелов территории региона со стороны Украины за минувшие сутки: в частности, в Белгородском районе из-за обстрелов повреждены пять жилых домов.

"В Тавровском сельском поселении повреждены два частных жилых домовладения и одно административное здание. В Дубовском - пострадали два частных домовладения, в Никольском - одна надворная постройка, в поселке Разумное - два автомобиля, в Головинском сельском поселении - одно частное домовладение", - написал он в телеграм-канале.

По селу Журавлевка выпущено 19 артиллерийских снарядов, по поселку Малиновка - два артиллерийских снаряда. В селе Петровка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе.

В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, подчеркнул губернатор.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое - зафиксировано 6 прилетов.

"Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - сообщил Гладков.

В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью шести FPV-дронов. Никто не пострадал.

"Есть незначительные повреждения кровли и фасада одного коммерческого объекта, поврежден грузовой автомобиль. Из гранатомета обстреляли поселок Красное - зафиксировано 42 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. Повреждено здание сельскохозяйственного объекта", - уточнил губернатор.

Продолжаются обстрелы Грайворонского городского округа. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет. В городе Грайворон в квартире одного МКД повреждено остекление балкона. В селе Дроновка повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи.

По информации губернатора, еще три района области были атакованы украинскими беспилотниками.

"В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник атаковал с помощью БПЛА со встроенным взрывным устройством. Обошлось без последствий. Беспилотник был посажен инженерно-техническими средствами, после чего уничтожен специалистами Минобороны РФ", - отметил глава региона.

В Валуйском городском округе село Новопетровка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. Пострадавших и разрушений нет. В селе Насоново совершил падение без детонации БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Беспилотник изъят специалистами Минобороны.

В Красногвардейском районе рядом с селом Ливенка обнаружены и изъяты обломки БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.