Минобороны РФ заявило об отражении 19 атак на донецком и авдеевском направлениях

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за сутки отразили 10 контратак украинских войск на донецком направлении, еще девять - на авдеевском, улучшили положение по переднему краю, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

На авдеевском направлении, говорится в сводке, подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й, 59-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое (ДНР).

На донецком направлении отражены 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-йгорно-штурмовой, 67-й, 72-ймеханизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка (ДНР). Потери противника составили до 390военнослужащих, две боевые бронированные машины: "Козак" и "MaxPro", 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 105 мм орудие М119, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", информирует Минобороны России.

По его данным, на авдеевском направлении противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-ймеханизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное (ДНР). В районе населенного пункта Урожайное (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 155-тивоеннослужащих, три автомобиля, а также 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сказано в сообщении.

На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Нестерянка Запорожской области и Республиканец Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35-тивоеннослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart,152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30, говорится в сводке.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенного пункта Строевка Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Село Строевка находится недалеко от российской границы.

"Потери ВСУ за сутки составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и два 152-мм орудия Д-20", - сказано в сообщении.

Российские военные сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции на Украине уничтожены 164 украинских беспилотника и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Также, по данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожены: ангар для производства и хранения беспилотников, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.