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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Источник заявил, что США не предупреждали Россию о готовящемся теракте в Crocus

Источник заявил, что США не предупреждали Россию о готовящемся теракте в Crocus
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Информация о том, что власти США предупредили РФ о теракте в Crocus City Hall за две недели, не соответствует действительности, заявил источник в российском компетентном ведомстве.

"Информация, появившаяся в ряде СМИ США, в частности The New York Times и The Washington Post, о том, что власти США предупредили РФ о теракте в "Крокусе" за две недели, не соответствует действительности", - сообщил источник в российском компетентном ведомстве.

"Как уже сообщалось ранее, США действительно информировали РФ о террористической угрозе, однако данная информация носила общий характер и содержала информацию о возможных терактах в местах массового скопления граждан", - отметил источник.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию Washington Post о том, что США предупреждали российскую сторону о планах террористов устроить теракт именно в "Crocus City Hall, отметив, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля.

"Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передается непосредственно от службы к службе", - заявил он журналистам, комментируя соответствующую публикацию.

Нападение на Crocus City Hall

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США Crocus City Hall
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