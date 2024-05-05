Под контроль российских войск взят населенный пункт Очеретино в ДНР

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под полный контроль поселок Очеретино Донецкой народной республики (ДНР), заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино (ДНР), улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки на этом направлении отражено восемь контратак штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 380 военнослужащих, а также танк Abrams, две БМП, в том числе Bradley, боевая бронемашина и три пикапа.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосадовое (ДНР). Отражены шесть атак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка (ЛНР). Противник потерял до 305 военнослужащих и два бронетранспортера", - проинформировали в министерстве.

По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Орехово-Василевки, Григоровки, Клещеевки и Красного (ДНР) - в результате украинская армия потеряла до 290 военнослужащих, а также два автомобиля, четыре гаубицы, САУ "Гвоздика" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 135 военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б" и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Павловки Запорожской области, Ивановки, Михайловки и Золотой Балки Херсонской области.

"Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30", - сказали в министерстве.