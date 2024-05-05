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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

В Бердянске при подрыве автомобиля погиб сотрудник исправительной колонии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник исправительной колонии в Бердянске (Запорожская область) погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщили в воскресенье в областном управлении СК РФ.

"5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении управления СК в телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося по п. "е" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Следователи изъяли фрагменты и составные части взрывного устройства. Также назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Бердянск СКР
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