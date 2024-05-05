Семь человек пострадали накануне при взрыве в Белгороде

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о пострадавших при взрыве в Белгороде, произошедшем в минувшую субботу.

"В городе Белгороде в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе двое детей", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице под наблюдением специалистов, еще одной девочке врачи детской областной больницы оказали медпомощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в городской больнице №2.

Накануне Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате взрыва в областном центре.

Также по его данным, при взрыве в Белгороде в субботу различные разрушения выявлены в 42 частных жилых домовладениях, повреждены 12 автомобилей.