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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Абрамченко заявила об угрозах для урожая из-за прогнозируемого в 2024 г. жаркого лета

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Жаркое лето, которое прогнозируется в этом году, может повлиять на урожай, считает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Хороший прогноз (по урожаю на этот год - ИФ). Единственно, что вызывает большое опасение: прогноз Гидромета - очень жарким прогнозирует лето. И здесь проблемы могут быть как для сельского хозяйства, так и для пожароопасной ситуации", - заявила Абрамченко в эфире "России 24".

"Поэтому очень внимательно вместе со всеми командами смотрим на климатическую ситуацию", - добавила она.

Говоря о работе АПК в целом, она сообщила, что по основным параметрам показатели доктрины продовольственной безопасности выполняются.

"Если говорит об острых моментах, то, наверное, недостаточно растет импортозамещение в части обеспечения отечественными семенами. Но все необходимые решения кабинетом министров приняты. Несмотря на санкционное давление, уже удается показывать хорошие результаты", - подчеркнула вице-премьер.

Как заявила Абрамченко журналистам, в этом году немного изменилась структура посевных площадей - "меньше под пшеницей, больше - под другими культурами".

"Что касается старта посевной кампании, то у аграриев было все необходимое, доведены вовремя федеральные средства. К посевной были полностью готовы, стартовали хорошо", - сказала она.

Виктория Абрамченко
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