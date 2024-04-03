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Власти РФ и "НОВАТЭК" работают над вопросом вывоза продукции с "Арктик СПГ 2"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти и компания "НОВАТЭК" занимаются решением задачи вывоза продукции с проекта "Арктик СПГ 2", заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Арктик СПГ 2" готов к работе. Проблема с газовозами решается. Продолжаем искать поставщиков. Собственные программы тоже есть, но они требуют времени. Мы и компании решаем и будем решать эти вопросы", - прокомментировал он.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Первая очередь начала работать в 2024 году. Однако первый груз еще не отправлен.

Минфин США включил ООО "Арктик СПГ 2" в санкционный список в ноябре 2023 года, ранее в этот список были включены некоторые подрядчики проекта, а также ООО "Арктическая перевалка", которое управляет терминалами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке. С лета 2022 года Евросоюз ввел санкции на поставки оборудования для СПГ-заводов в Россию.

В декабре 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей СПГ с "Арктик СПГ 2".

Арктик СПГ 2 НОВАТЭК Николай Шульгинов США Минэнерго РФ
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