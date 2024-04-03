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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Песков назвал неправдой утверждение Зеленского о подготовке новой мобилизации

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские власти готовятся мобилизовать 300 тысяч человек к 1 июня.

"Это неправда", - заявил Песков "Интерфаксу".

Ранее в среду Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии выступил с утверждением, что "Россия на 1 июня готовит мобилизацию дополнительно 300 тыс. военных".

При этом Зеленский не сообщил деталей и не пояснил, откуда у него эта информация, отмечали СМИ.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский
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