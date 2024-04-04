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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

ЦБ Белоруссии и ФТС России будут сотрудничать в сфере валютного контроля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии (НББ) и Федеральная таможенная служба (ФТС) России подписали протокол о взаимодействии в сфере валютного контроля.

Подписанный 15 марта протокол опубликовали 4 апреля на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Протокол подписан в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями валютного законодательства двух государств.

Стороны договорились обмениваться информацией о практике в области контроля за соблюдением валютного законодательства и сотрудничать для предупреждения, выявления и пресечения нарушений валютного законодательства резидентами Белоруссии или России при осуществлении ими валютных операций. В частности, предусмотрен обмен информацией о количестве операций, проведенных с нарушением валютного законодательства, включая такие операции между компаниями-резидентами двух стран. Обмен информацией будет осуществляться по запросу каждой из сторон.

В документе оговаривается, что запрос на предоставление информации исполняется с учетом возможности соблюдения процессуальных сроков, установленных законодательством государства запрашивающей стороны, а также с учетом наличия запрашиваемой информации и правомочности ее предоставления.

НББ ФТС Белоруссия
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