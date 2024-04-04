Попова не исключила появления опасных мутаций коронавируса

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила: специалисты ведомства не исключают того, что COVID-19 может продолжать мутировать и преподнести каверзные изменения, но на сегодняшний день происходящие с ним мутации не вызывают опасений.

"Мутации есть, они пока не вызывают у нас особых тревог, но мы очень внимательно за ним следим. Мы ему (коронавирусу - ИФ) не доверяем. Мы предполагаем, что он может какие-то каверзы нам преподнести. Поэтому мы за ним очень тщательно следим", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ.

Она отметила, что COVID-19 приобрел все признаки сезонного вируса, в том числе сократился его инкубационный период с 14 до 7 дней.

Кроме того, Попова сообщила, что ученые продолжают исследовать коронавирус и его влияние на организм после болезни.

"К нашему сожалению, они находят вирус в разных тканях организма уже значительное время спустя, после того, как человек чувствует себя здоровым. Что это? Пока идут исследования, как только они будут завершены каким-то понятным результатом, мы сможем тогда это оценивать. Но такие наблюдения есть", - добавила она.