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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Попова не исключила появления опасных мутаций коронавируса

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила: специалисты ведомства не исключают того, что COVID-19 может продолжать мутировать и преподнести каверзные изменения, но на сегодняшний день происходящие с ним мутации не вызывают опасений.

"Мутации есть, они пока не вызывают у нас особых тревог, но мы очень внимательно за ним следим. Мы ему (коронавирусу - ИФ) не доверяем. Мы предполагаем, что он может какие-то каверзы нам преподнести. Поэтому мы за ним очень тщательно следим", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ.

Она отметила, что COVID-19 приобрел все признаки сезонного вируса, в том числе сократился его инкубационный период с 14 до 7 дней.

Кроме того, Попова сообщила, что ученые продолжают исследовать коронавирус и его влияние на организм после болезни.

"К нашему сожалению, они находят вирус в разных тканях организма уже значительное время спустя, после того, как человек чувствует себя здоровым. Что это? Пока идут исследования, как только они будут завершены каким-то понятным результатом, мы сможем тогда это оценивать. Но такие наблюдения есть", - добавила она.

Хроника 09 января 2020 года – 04 апреля 2024 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор
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