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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

В Кремле заявили об открытости для диалога с президентом Франции

Однако пока контакты Путина с Макроном не планируются

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Планов проведения контактов между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном на данный момент нет, но российский лидер всегда открыт для диалога, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

3 апреля министры обороны Франции и России Себастьен Лекорню и Сергей Шойгу поговорили по телефону впервые с октября 2022 года. Поэтому Пескова на брифинге спросили, возможен ли диалог между Путиным и Макроном.

"В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет, - ответил пресс-секретарь президента. - Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных и иногда самых сложных мировых и региональных проблем".

Дмитрий Песков Сергей Шойгу Франция Себастьен Лекорню Эммануэль Макрон
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