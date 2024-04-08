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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Сунак и Макрон обсудили помощь ВСУ и обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак в понедельник обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном увеличение поставок военного оборудования Украине и ситуацию в секторе Газа.

"Они обсудили приоритетные задачи на предстоящие месяцы, включая увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и систем ПВО вооруженным силам Украины", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

Сунак и Макрон также затронули тему ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом и подчеркнули важность усилий по деэскалации в регионе.

"Они разделили глубокую обеспокоенность по поводу нарастающего гуманитарного кризиса в Газе и заявили о важности достижения немедленной паузы в боевых действиях и шагов, нацеленных на снижение напряженности в регионе, в том числе в Ливане", - сообщается в документе.

Среди прочего лидеры договорились о совместной работе над проведением в Великобритании встречи Европейского политического сообщества. Отмечается, что на этом саммите обсудят общие европейские приоритеты, включая помощь Украине, развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Помимо этого, Сунак и Макрон обсудили сотрудничество в борьбе с пересечением границы малыми судами и организованной иммиграционной преступностью.

Ливан Газа Риши Сунак Макрон
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