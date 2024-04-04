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Северный флот провел учебный пуск крылатой ракеты АПЛ из Баренцева моря

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" выполнила в подводном положении учебный пуск крылатой ракеты "Калибр" из Баренцева моря по полигону в Архангельской области, сообщил Северный флот России в четверг.

"Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

"По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров", - сказано в сообщении.

"При подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку", - процитировала пресс-служба командующего Северным флотом Константина Кабанцова.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработанных ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Многоцелевая АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" была заложена на ОАО "ПО "Севмаш" в Северодвинске в 2009 году, спущена на воду в 2017 году и вошла в состав Северного флота в 2021 году. "Казань" относится к АПЛ четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Эти подлодки оснащены высокоточным ракетным оружием большой дальности, способны поражать цели на земле, на воде и под водой.

Северный флот Баренцево море Архангельская область
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