Северный флот сообщил о пуске "Калибра" российским фрегатом в Баренцевом море

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал флота Касатонов" выполнил ракетную стрельбу из комплекса "Калибр" по береговой цели из акватории Баренцева моря, район проведения учения закрывался для судоходства и полетов авиации, сообщил Северный флот.

"Практическая стрельба осуществлялась из акватории Баренцева моря крылатой ракетой "Калибр" по мишенной позиции, находящейся на удалении более 1300 километров на боевом поле "Чижа", в Архангельской области", - рассказали в пресс-службе флота в пятницу.

"Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота", - заявили в пресс-службе.

По данным флота, цель в ходе запуска была успешно поражена.

"Адмирал Касатонов" оснащен крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Это второй фрегат проекта 22350. Головной корабль проекта - "Адмирал Горшков", по официальным данным, стал первым носителем гиперзвуковым ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").