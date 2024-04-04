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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

РФ в начале 2027 г. перейдет на отраслевые системы оплаты труда бюджетников

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В начале 2027 года все субъекты РФ перейдут на отраслевые системы оплаты труда бюджетников, что позволит выровнять их доходы в разных регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Правительство имеет поручение уже в следующем году в рамках пилотных проектов в регионах отработать новую модель оплаты труда бюджетников, включая работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы", - сказал он, выступая в четверг на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Путин подчеркнул необходимость "устранить разрывы в оплате труда (бюджетников - ИФ) в разных регионах".

"Сначала проведем пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны", - пояснил он.

Владимир Путин
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