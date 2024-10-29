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В 2025 году в пилотных регионах опробуют новую модель оплаты труда бюджетников

В начале 2027 года ее распространят на всю Россию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Отработка новой, более справедливой модели оплаты труда бюджетников, включая медработников, начнется в 2025 году в ряде регионов, а в 2027 году система будет распространена на всю страну, заявил президент Владимир Путин.

"В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны, а в начале 2027 года планируем - и надеюсь, это удастся сделать - распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах Российской Федерации, естественно, включая здравоохранение", - сказал он, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".

О постепенном введении новой модели оплаты труда бюджетников президент заявил в феврале в послании Федеральному собранию. Он тогда поручил чиновникам добиваться роста дохода занятых в бюджетной сфере и сократить разброс в зарплатах между регионами.

Владимир Путин
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