Минобороны РФ заявило, что за сутки сбиты 196 беспилотников ВСУ и самолет Су-27

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили украинский истребитель Су-27 и 196 беспилотников, перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS, заявили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 582 самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов", - заявили в министерстве.

Российские военные заявили, что поражены пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах.

По направлениям

Вооруженные силы России за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на нескольких направлениях специальной военной операции.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

На авдеевском направлении, говорится в сводке, подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое (ДНР).

На южнодонецком направлении улучшено тактическое положение, на купянском - положение по переднему краю, сообщает ведомство.

По его данным, на донецком направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152 мм гаубицы "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30, три склада боеприпасов ВСУ.

На авдеевском направлении в районе населённого пункта Первомайское (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, сообщает Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской народной республики и Терны (ДНР). Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и четыре автомобиля", - сказано в сводке.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении.

На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня "Град", сказано в сводке.