Балтфлот вывел на учения 10 кораблей и более 1,5 тыс. военнослужащих

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Командно-штабная тренировка (КШТ) с органами военного управления по приведению соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности прошла в Балтийском флоте, сообщают российские военные в четверг.

"К командно-штабной тренировке было привлечено свыше 1 500 военнослужащих, задействовано до 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, до 10 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения", - сказано в сообщении.

Были отработаны вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренной подготовки личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения для выполнения учебно-боевых задач, отмечаетт пресс-служба флота.

По её данным, КШТ плановая, она прошла под руководством командующего Балтийским флотом Владимира Воробьёва.