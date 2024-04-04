Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Пожар в цехе "Невинномысского Азота" полностью потушили

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в ремонтируемом цехе завода "Невинномысский Азот" (входит в "ЕвроХим") полностью потушили, сообщили журналистам управлении МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что в цехе загорелась градирня одного из водооборотных циклов, ее начали тушить. В 15:15 была объявлена ликвидация открытого горения, в 16:36 - полная ликвидация пожара.

В "Невинномысском Азоте" "Интерфаксу" сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, не раскрыв подробностей.

Завод выпускает аэрозоли, были оперативно отобраны пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Это подтвердил и глава города Невинномысска Михаил Миненков, отметив, что теперь предстоит выяснить причину возгорания.

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника - "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномысский азот", "Новомосковский азот", "Фосфорит", "ЕвроХим - Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также предприятия за рубежом.

ЕвроХим Невинномысск МЧС Невинномысский Азот Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий "Макфы"

Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий "Макфы"

Mitsubishi расторгла договор о сборке на заводе ПСМА Рус и выплатила 3 млрд руб.

Нападение на Crocus City Hall

ФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в Crocus

ФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в Crocus

Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы

Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы

ЦБ предложил смягчить критерии для инвестирования пенсионных резервов в акции при IPO

ЦБ предложил смягчить критерии для инвестирования пенсионных резервов в акции при IPO

Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на должность главы ВС РФ

Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на должность главы ВС РФ

Режим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводка

Режим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводка

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
Военная операция на Украине

Более 9 тыс. детей вывезли из Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });