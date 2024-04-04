Пожар в цехе "Невинномысского Азота" полностью потушили

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в ремонтируемом цехе завода "Невинномысский Азот" (входит в "ЕвроХим") полностью потушили, сообщили журналистам управлении МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что в цехе загорелась градирня одного из водооборотных циклов, ее начали тушить. В 15:15 была объявлена ликвидация открытого горения, в 16:36 - полная ликвидация пожара.

В "Невинномысском Азоте" "Интерфаксу" сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, не раскрыв подробностей.

Завод выпускает аэрозоли, были оперативно отобраны пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Это подтвердил и глава города Невинномысска Михаил Миненков, отметив, что теперь предстоит выяснить причину возгорания.

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника - "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномысский азот", "Новомосковский азот", "Фосфорит", "ЕвроХим - Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также предприятия за рубежом.