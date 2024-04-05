Росгеология подписала контракт с Ираном почти на 2 млрд руб.

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Росгеология в марте подписала с Ираном контракт почти на 2 млрд рублей, подписание технического соглашения ожидается до мая, работы по контракту начнутся в этом году, сообщил экс-глава компании Сергей Горьков в ходе расширенного заседания правления Росгеологии.

"Мы активно действуем сейчас в Африке, более 10 контрактов. Важно, что мы вернулись в СНГ, у нас большой объем полевых работ в Узбекистане (на 1,5 млрд рублей)... Работаем в Монголии, завершили три контракта, надеемся на дополнительный контракт. В прошлом месяце подписали большой контракт с Ираном, почти на 2 млрд рублей, который стартует в этом году. Мы ожидаем подписания технического соглашения до 1 мая этого года", - сказал он.

Контракт Горькова на посту главы Росгеологии истек 31 марта, в ближайшее время и.о. руководителя компании будет назначен Сергей Радьков, курирующий в Росгеологии тему твердых полезных ископаемых.