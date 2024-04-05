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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:11

Правительство одобрило поправки об ответственности за нарушения при закупках

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроекты о внесении поправок в КоАП РФ и УК РФ, предусматривающих уточнение положений Кодексов, определяющих ответственность за нарушения законодательства в сфере закупок и закупок по Гособоронзаказу, сообщил Минфин.

"В частности, актуализированы все составы административных правонарушений, которые могут быть совершены при осуществлении государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ, закупок госкомпаний и госкорпораций по 223-ФЗ, при размещении и исполнении государственного оборонного заказа по 275-ФЗ, при проведении процедур приватизации по 178-ФЗ и процедур иных обязательных торгов", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что соответствующие статьи КоАП, в случае принятия поправок, будут собраны в едином новом разделе Кодекса. При этом количество статей КоАП сократится в три раза.

В Кодексе сохранятся положения, устанавливающие ответственность за нарушения порядка планирования закупок, правил заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов, порядка проведения закупок госкомпаниями, правил торгов, проведение которых является обязательным. Также останутся в силе нормы, касающиеся ответственности электронных торговых площадок (ЭТП) за нарушение правил проведения закупок, а банков - порядка блокирования и прекращения блокирования денежных средств на счетах участников закупок.

Кроме того, в КоАП будет добавлена норма об ответственности госкомпаний за недостижение минимального годового объема закупок у субъектов МСП. В качестве наказания предполагается ввести штраф в размере 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и 50-100 тыс. рублей для юрлиц.

Помимо этого, за совершение отдельных правонарушений впервые предлагается ввести наказание в форме предупреждения.

"Мера позволит сократить наложение штрафов за совершение нарушений с невысокой степенью опасности, - говорится в сообщении Минфина. - В частности, к таким правонарушениям относятся несоблюдение требований к содержанию документов о закупках и нарушение сроков их размещения".

Другим законопроектом предполагается внести поправки в УК, которые должны актуализировать соответствующие ссылки на новые положения КоАП.

В случае принятия этих законопроектов новые нормы начнут действовать с 1 июля 2024 года.

КоАП Минфин Правительство ЭТП УК
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